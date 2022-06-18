Посол ЛНР: в районе Северодонецка после взрыва виден гриб «химического происхождения»
- РИА Новости
«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет гриба от подрыва ёмкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — написал он в Telegram.
Видео опубликовал Луганский информационный центр.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что подразделения республики зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке.
Он отметил, что на химическом комбинате находятся до 1 тыс. украинских националистов, часть из них начали сдаваться в плен.