Пушилин заявил, что власти Марокко не обращались к ДНР по делу о наёмниках
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«Никаких официальных обращений на данный момент со стороны руководства Марокко не поступало», — сказал он РИА Новости.
Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.
По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.
Кроме того, по данным британской газеты The Telegraph со ссылкой на источники, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.