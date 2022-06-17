Пушилин заявил, что власти Марокко не обращались к ДНР по делу о наёмниках

Представители правительства Марокко не обращались к Донецкой Народной Республике по делу о наёмниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Никаких официальных обращений на данный момент со стороны руководства Марокко не поступало», — сказал он РИА Новости.

Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.

По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

Кроме того, по данным британской газеты The Telegraph со ссылкой на источники, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.