В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян

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В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян. Об этом заявил директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии страны Владимир Горбунов.
В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян
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«Сейчас мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян», — приводит его слова ТАСС.

Горбунов рассказал, что результаты диагностики будут известны в течение нескольких часов после поступления биоматериала.

«Уверен, что широкого применения эта тест-система не найдёт. Потому что заболевание не характеризуется широким распространением и не ожидается, что заболевшие появятся в Беларуси в ближайшее время», — заключил он.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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