Алиев направил Путину поздравление по случаю Дня России
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«Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран», — говорится в тексте поздравительного письма.
В заключение Алиев пожелал дружественному народу России благополучия и процветания.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России. В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.
Путин по случаю праздника подчеркнул важность сплочённости для народа.