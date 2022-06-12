Алиев направил Путину поздравление по случаю Дня России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность в том, что отношения между странами будут укрепляться и расширяться в дальнейшем.

«Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран», — говорится в тексте поздравительного письма.

В заключение Алиев пожелал дружественному народу России благополучия и процветания.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России. В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.

Путин по случаю праздника подчеркнул важность сплочённости для народа.