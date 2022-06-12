Пашинян пожелал народу России мира и благополучия
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«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении и России во благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Пашинян пожелал президенту Владимиру Путину здоровья и успехов, «а братскому народу России — мира, благополучия и процветания».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности.
С поздравлениями по случаю Дня России к гражданам страны обратился также президент Белоруссии Александр Лукашенко.