Пашинян пожелал народу России мира и благополучия

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Премьер-министр Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России. В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.
Пашинян пожелал народу России мира и благополучия
  • © Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении и России во благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Пашинян пожелал президенту Владимиру Путину здоровья и успехов, «а братскому народу России — мира, благополучия и процветания».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности.

С поздравлениями по случаю Дня России к гражданам страны обратился также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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