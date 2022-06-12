Лукашенко поздравил россиян с государственным праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину и гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня России.

Лукашенко отметил, что в сложных геополитических условиях страна уверенно защищает свои национальные интересы и успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития.

«Патриотизм и сплочённость граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу — достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия», — говорится в поздравлении президента Белоруссии.

Он выразил уверенность в том, что россияне стойко преодолеют все трудности и испытания.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время торжественного приёма в посольстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что российская сторона была вынуждена пойти на решительные шаги по отношению к Украине, так как не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам.