Госсекретарь Блинкен возмутился смертными приговорами иностранным наёмникам в ДНР
- AP
- © Kevin Lamarque
«Мы серьёзно обеспокоены сообщениями о фиктивном суде и его решениях в отношении законных комбатантов», — сказал госсекретарь.
Он призвал «Россию и её марионеток» уважать международное гуманитарное право.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.