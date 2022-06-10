Госсекретарь Блинкен возмутился смертными приговорами иностранным наёмникам в ДНР

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Соединённые Штаты «серьёзно обеспокоены» смертными приговорами, которые суд в ДНР вынес в отношении иностранных наёмников — двух британцев и одного марокканца, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь Блинкен возмутился смертными приговорами иностранным наёмникам в ДНР
  • AP
  • © Kevin Lamarque

«Мы серьёзно обеспокоены сообщениями о фиктивном суде и его решениях в отношении законных комбатантов», — сказал госсекретарь.

Он призвал «Россию и её марионеток» уважать международное гуманитарное право.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.

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