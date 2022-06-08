Захарова: действия иностранных наёмников против ВС России будут пресекаться
- РИА Новости
«Мы неоднократно обращали внимание, что ответственность за жизнь граждан зарубежных стран, которые приняли решение об участии в незаконной вооружённой деятельности на территории Украины, всецело лежит на правительствах таких государств... Любая вооружённая деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, вооружённые группировки иностранных наёмников и так называемых добровольцев будут уничтожаться», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.
В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.
По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.