Захарова: действия иностранных наёмников против ВС России будут пресекаться

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что действия иностранных наёмников, направленные против российских вооружённых сил, будут пресекаться.

«Мы неоднократно обращали внимание, что ответственность за жизнь граждан зарубежных стран, которые приняли решение об участии в незаконной вооружённой деятельности на территории Украины, всецело лежит на правительствах таких государств... Любая вооружённая деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, вооружённые группировки иностранных наёмников и так называемых добровольцев будут уничтожаться», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.