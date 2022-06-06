Пушилин: британским наёмникам предъявлены обвинения на заседании суда в ДНР
- РИА Новости
«Иностранным наёмникам — в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьёзные преступления, — сегодня уже в рамках первого заседания обвинения были озвучены и предъявлены», — передаёт ТАСС слова Пушилина.
Он отметил, что идёт судебный процесс, однако «это не совсем ещё трибунал».
Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.
В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.
По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.