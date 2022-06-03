Чиновники ЕС ввели санкции против главы ВГА Херсонской области Сальдо

Евросоюз внёс персональные санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

По мнению европейских чиновников, Сальдо участвовал в деятельности «Комитета спасения за мир и порядок» в сотрудничестве с Россией и продвигал политику, «подрывающую независимость Украины».

Также ЕС объявил о санкциях против главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галины Данильченко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечал Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства. Кроме того, в Херсоне появится первое отделение российского банка.