ЕС объявил о санкциях против главы военно-гражданской администрации Мелитополя Данильченко
- РИА Новости
В документе, составленном европейскими чиновниками, утверждается, что Данильченко выступила в поддержку российского присутствия в Мелитополе и «продвигала политику, подрывающую» независимость Украины.
31 мая Данильченко сообщила о планах по открытию в Мелитополе дополнительных центров по получению российского гражданства. По её словам, людей, желающих подать документы, «очень много».
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.