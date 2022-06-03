ЕС объявил о санкциях против главы военно-гражданской администрации Мелитополя Данильченко

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко внесена в перечень персональных санкций Евросоюза.

В документе, составленном европейскими чиновниками, утверждается, что Данильченко выступила в поддержку российского присутствия в Мелитополе и «продвигала политику, подрывающую» независимость Украины.

31 мая Данильченко сообщила о планах по открытию в Мелитополе дополнительных центров по получению российского гражданства. По её словам, людей, желающих подать документы, «очень много».

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.