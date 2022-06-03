Украина 4 июня начнёт поставки электроэнергии в Молдавию

Украина начнёт поставки электроэнергии в Молдавию с 4 июня, заявили в «Энергоатоме».

«С 4 июня 2022 года начнётся поставка украинской электроэнергии в Молдову», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что «Энергоатом» заключил экспортный контракт с молдавской компанией Energocom, согласно которому в июне Киев планирует поставить Кишинёву 85,2 тыс. МВт/ч электроэнергии.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне — она составит около $880 за 1 тыс. куб. м.

Как рассказал молдавский премьер Наталья Гаврилица, Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о пересмотре контракта на поставки газа.