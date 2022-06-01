«Молдовагаз» анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне

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Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне.
«Молдовагаз» анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром». Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около $880 за 1 тыс. куб. м, с учётом теплотворной способности», — сказал Чебан.

Как отмечает агентство, в мае газ стоил $920.

Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания обсуждает с правительством страны возможность выделения субсидий крупным предприятиям на фоне ожидаемого роста тарифов на газ.

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