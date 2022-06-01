Премьер Молдавии сообщила о переговорах с «Газпромом» о пересмотре контракта

Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о пересмотре контракта на поставки газа, заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица.

«Переговоры с поставщиком ведутся в том числе на уровне наблюдательного совета «Молдовагаза». Направлены запросы, ведутся переговоры по различным положениям контракта», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим, отметила Гаврилица, в Молдавии прорабатывают программы альтернативного доступа к энергоресурсам.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне — она составит около $880 за 1 тыс. куб. м.