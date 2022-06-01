Премьер Молдавии сообщила о переговорах с «Газпромом» о пересмотре контракта

Короткая ссылка
Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о пересмотре контракта на поставки газа, заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица.
Премьер Молдавии сообщила о переговорах с «Газпромом» о пересмотре контракта
  • РИА Новости

«Переговоры с поставщиком ведутся в том числе на уровне наблюдательного совета «Молдовагаза». Направлены запросы, ведутся переговоры по различным положениям контракта», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим, отметила Гаврилица, в Молдавии прорабатывают программы альтернативного доступа к энергоресурсам.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне — она составит около $880 за 1 тыс. куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить