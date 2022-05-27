Порт Мариуполя к июлю планирует восстановить один из зерновых терминалов
- РИА Новости
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«К сожалению, у нас все три зернокомплекса разрушены, на данный момент планируем восстанавливать, и к первому урожаю, к июлю, планируем запустить один из зернокомплексов ёмкостью на 30 тыс. т», — цитирует его ТАСС.
Также он отметил, что в планах есть восстановление зернового терминала с элеватором ёмкостью 130 тыс. т зерна.
26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.