Порт Мариуполя к июлю планирует восстановить один из зерновых терминалов

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Представитель администрации порта Мариуполя заявил, что к июлю планируется восстановить один из трёх имеющихся зерновых терминалов.
Порт Мариуполя к июлю планирует восстановить один из зерновых терминалов
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«К сожалению, у нас все три зернокомплекса разрушены, на данный момент планируем восстанавливать, и к первому урожаю, к июлю, планируем запустить один из зернокомплексов ёмкостью на 30 тыс. т», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что в планах есть восстановление зернового терминала с элеватором ёмкостью 130 тыс. т зерна.

26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.

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