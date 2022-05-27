Пушилин заявил, что порт Мариуполя будет задействован в полном объёме
- РИА Новости
В интервью РИА Новости лидер ДНР подчеркнул важность запуска работы порта в Мариуполе. Объект начнут ремонтировать, а позже задействуют в полной мере.
«Для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учётом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе», — сказал он.
Кроме того, порт смогут использовать для реализации металлургической и сельскохозяйственной продукции.
26 мая Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.