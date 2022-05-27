Пушилин заявил, что порт Мариуполя будет задействован в полном объёме

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что мариупольский порт будет задействован для поставки строительных материалов с целью восстановления города. Первую отгрузку в порту планируют уже в конце мая.
Пушилин заявил, что порт Мариуполя будет задействован в полном объёме
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости лидер ДНР подчеркнул важность запуска работы порта в Мариуполе. Объект начнут ремонтировать, а позже задействуют в полной мере.

«Для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учётом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе», — сказал он.

Кроме того, порт смогут использовать для реализации металлургической и сельскохозяйственной продукции.

26 мая Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить