Пушилин заявил, что порт Мариуполя будет задействован в полном объёме

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что мариупольский порт будет задействован для поставки строительных материалов с целью восстановления города. Первую отгрузку в порту планируют уже в конце мая.

В интервью РИА Новости лидер ДНР подчеркнул важность запуска работы порта в Мариуполе. Объект начнут ремонтировать, а позже задействуют в полной мере.

«Для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учётом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе», — сказал он.

Кроме того, порт смогут использовать для реализации металлургической и сельскохозяйственной продукции.

26 мая Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы.