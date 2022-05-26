Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что мариупольский порт завтра-послезавтра начнёт принимать и отправлять грузы.
Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя начать принимать и отправлять грузы
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом он сказал в ходе онлайн-заседания форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.

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