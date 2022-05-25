Захарова: пять иностранных судов смогли покинуть порт Мариуполя после разминирования

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.
Захарова: пять иностранных судов смогли покинуть порт Мариуполя после разминирования
  • РИА Новости

«24 мая российские сапёры разминировали порт в Мариуполе, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный так называемыми азовцами — то есть представителями националистических батальонов — украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

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