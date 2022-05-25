Захарова: пять иностранных судов смогли покинуть порт Мариуполя после разминирования

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.

«24 мая российские сапёры разминировали порт в Мариуполе, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный так называемыми азовцами — то есть представителями националистических батальонов — украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.