ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки жизненно необходимых препаратов для больных ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом и для диабетиков в Луганскую и Донецкую народные республики.
ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Отмечается, что о прекращении поставок препаратов по гуманитарной линии вопреки запросам главврачи профильных медучреждений в Донбассе проинформировали министров здравоохранения республик.

По оценке специалистов, есть вероятность, что больные вскоре останутся без лекарств (в том числе без инсулина), необходимых им для выживания. 

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что за последние годы страна поставила республикам Донбасса более 5 тыс. т медикаментов.

Кроме того, в Москве на данный момент проходят лечение 20 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с диагностированными минно-взрывными травмами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить