ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.
Отмечается, что о прекращении поставок препаратов по гуманитарной линии вопреки запросам главврачи профильных медучреждений в Донбассе проинформировали министров здравоохранения республик.
По оценке специалистов, есть вероятность, что больные вскоре останутся без лекарств (в том числе без инсулина), необходимых им для выживания.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что за последние годы страна поставила республикам Донбасса более 5 тыс. т медикаментов.
Кроме того, в Москве на данный момент проходят лечение 20 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с диагностированными минно-взрывными травмами.