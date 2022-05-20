Лавров: на заседании СБ ООН Запад пытался всё свалить «с больной головы на здоровую»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад на заседании Совета Безопасности ООН по продовольствию пытался всё свалить «с больной головы на здоровую».

«Мы говорили о ситуации на Украине и вокруг неё, в том числе в контексте вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности в мире, где западные страны в очередной раз пытались всё свалить с больной головы на здоровую», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулой Диопом.

Лавров отметил, что украинский кризис «по большому счёту создан исключительно стараниями» западных стран.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил о подозрениях России относительно того, что экспорт украинского зерна идёт не нуждающимся странам, а в хранилища европейских государств.

Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, западные страны в ходе заседания СБ ООН не смогли опровергнуть подозрения Москвы по поводу экспорта украинского зерна в обмен на поставку вооружения.