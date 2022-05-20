Лавров: на заседании СБ ООН Запад пытался всё свалить «с больной головы на здоровую»
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«Мы говорили о ситуации на Украине и вокруг неё, в том числе в контексте вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности в мире, где западные страны в очередной раз пытались всё свалить с больной головы на здоровую», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулой Диопом.
Лавров отметил, что украинский кризис «по большому счёту создан исключительно стараниями» западных стран.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил о подозрениях России относительно того, что экспорт украинского зерна идёт не нуждающимся странам, а в хранилища европейских государств.
Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, западные страны в ходе заседания СБ ООН не смогли опровергнуть подозрения Москвы по поводу экспорта украинского зерна в обмен на поставку вооружения.