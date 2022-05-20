СК России изучит данные о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине

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Следственный комитет России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине.
СК России изучит данные о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине
  • РИА Новости

«Следственный комитет запросит в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима. Так, имеются сведения, подтверждающие вовлечение детей в деятельность националистических формирований Украины», — говорится в сообщении в Telegram

По данным ведомства, с 2015 года неонацисты из полка «Азов» организовали так называемые детские лагеря, в которых дети и подростки обучались военному делу.

В СК России заявили, что располагают видеосвидетельствами того, как подростки участвовали в боевых действиях на стороне неонацистов, а также поджигали дома мирных граждан.

Ранее американский публицист Джон Паркер в беседе с RT заявил, что большая часть денег, выделенных Вашингтоном Киеву с 2004 года, пошла на финансирование неонацистов.

Турецкий историк Мехмет Перинчек, который лично пообщался с людьми в освобождённых украинских городах, заявил в интервью RT, что русскоязычные украинцы жили восемь лет под «диктатурой неонацистов».

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