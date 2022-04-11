Экс-депутат Рады Ржавский рассказал об отношении к националистам на Украине

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Бывший депутат Верховной рады Александр Ржавский рассказал российским военным об отношении к националистам на Украине. Запись разговора есть в распоряжении RT.
Экс-депутат Рады Ржавский рассказал об отношении к националистам на Украине
  • РИА Новости

«Когда тебя не касаются эти нацики, они где-то там… Ну прошли там маршем. Конченые, сволочи — можно каких-то эпитетов надавать, выключить телевизор, переключить канал, посмотреть какой-то кинчик и уйти от этого дела», — заявил Ржавский.

По его словам, «всех, кто пытается спорить с националистами, они устраняют». 

«Калашникова застрелили, Бузину застрелили, Дима Выдрин уехал, потому что, когда его ученика застрелили, ему сказали, что «ты следующий намеченный», — добавил экс-депутат.

Ржавский подчеркнул, что у националистов на Украине «насилие — на первом месте». 

Бывший депутат Верховной рады был найден мёртвым. Украинские СМИ, называвшие Ржавского «пророссийским», писали, что российские военные якобы расстреляли его на глазах семьи и детей во дворе его дома в Буче.

На записи, оказавшейся в распоряжении RT, российские военные 30 марта перед отходом из Бучи предлагают Ржавскому эвакуироваться, чтобы избежать опасности, поскольку украинские власти считают его предателем.

При этом экс-депутат в ответ отказался, заявив, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами.

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