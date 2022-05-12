Турецкий историк Перинчек заявил о «диктатуре неонацистов» на Украине

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Турецкий историк Мехмет Перинчек, который лично пообщался с людьми в освобождённых украинских городах, заявил в интервью RT, что русскоязычные украинцы жили восемь лет под «диктатурой неонацистов».

«Я беседовал с разными людьми из освобождённых городов. Они за эти восемь лет жили реально под диктатурой неонацистов», — сказал он.

Жители рассказали турецкому историку, что им не давали праздновать День Победы и говорить на своём родном языке, детям в школах навязывали ненависть к своим соседям.

«Это я лично слышал от простых людей в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе. Во время этой диктатуры люди исчезали, пропадали без вести — это всё было ещё до спецоперации России», — сказал он.

Ранее американский публицист Джон Паркер в беседе с RT заявил, что большая часть денег, выделенных Вашингтоном Киеву с 2004 года, пошла на финансирование неонацистов.

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