Сенатор Джабаров считает, что Турции не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг «Азовстали»

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Турции не следует вмешиваться в ситуацию вокруг украинских боевиков на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом он сказал в беседе с URA.RU.

«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнёров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос «Азовстали» и портить свою репутацию», — сказал он.

Он добавил, что Турция «не лезет» в спецоперацию России на Украине и «просто даёт предложения», хотя и продавала Киеву беспилотники Bayraktar.

По словам Джабарова, на «Азовстали» уже нет мирных жителей, о чём «говорили и сами националисты» из «Азова».

«Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий», — заключил он.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкие власти готовы предоставить судно для эвакуации раненых украинских боевиков, которые находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Он признал, что согласия по этому вопросу нет.

7 мая в российском Минобороны сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России при участии ООН и МККК была завершена операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

По информации сил ДНР, «гражданских там не осталось», поэтому руки у подразделений республики «развязаны».

Как отмечали в Кремле, находящиеся на заводе военные должны сложить оружие и выйти.