В Анкаре заявили о готовности Турции эвакуировать раненых боевиков с «Азовстали»
- AP
«Если можно сделать так, мы будем рады. Мы готовы. Наш корабль готов отправиться и доставить раненых военных и гражданских лиц в Турцию», — сказал чиновник.
По плану Анкары, эвакуированных по суше предлагается отправить в порт Бердянска, где их заберёт турецкое судно и доставит в Стамбул, пишет агентство. По словам Калына, Эрдоган обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским, оно «остаётся на столе», однако Москва на него не согласилась.
7 мая в российском Минобороны сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России при участии ООН и МККК была завершена операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».
По информации сил ДНР, «гражданских там не осталось», поэтому руки у подразделений республики «развязаны».
Как отмечали в Кремле, находящиеся на заводе военные должны сложить оружие и выйти.