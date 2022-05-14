В Анкаре заявили о готовности Турции эвакуировать раненых боевиков с «Азовстали»

Турецкие власти готовы предоставить судно для эвакуации раненых украинских боевиков, которые находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, однако согласия по этому вопросу нет, рассказал Reuters представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Если можно сделать так, мы будем рады. Мы готовы. Наш корабль готов отправиться и доставить раненых военных и гражданских лиц в Турцию», — сказал чиновник.

По плану Анкары, эвакуированных по суше предлагается отправить в порт Бердянска, где их заберёт турецкое судно и доставит в Стамбул, пишет агентство. По словам Калына, Эрдоган обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским, оно «остаётся на столе», однако Москва на него не согласилась.

7 мая в российском Минобороны сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России при участии ООН и МККК была завершена операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

По информации сил ДНР, «гражданских там не осталось», поэтому руки у подразделений республики «развязаны».

Как отмечали в Кремле, находящиеся на заводе военные должны сложить оружие и выйти.