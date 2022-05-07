Минобороны России заявило о завершении операции по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Благодаря беспрецедентным мерам России при участии ООН и МККК 7 мая завершена операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Благодаря принятым руководством Российской Федерации беспрецедентным мерам при активном участии представителей Организации Объединённых Наций и Международного комитета Красного Креста сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината «Азовсталь», — говорится в заявлении Мизинцева.

Он отметил, что за время проведения операции был спасён 51 человек.

По словам Мизинцева, всем эвакуированным оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Как ранее заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия регулярно самостоятельно открывает гумкоридоры с «Азовстали» в Мариуполе и без призывов Киева и Генсека ООН Антониу Гутерреша.