Небензя: Россия открывает гумкоридоры с «Азовстали» и без призывов ООН

Россия регулярно самостоятельно открывает гумкордиоры с «Азовстали» в Мариуполе и без призывов Киева и Генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

Он отметил, что поездка Гутерреша в Россию и на Украину подавалась в СМИ и западными политиками в извращённом ключе.

«Сознательно создаётся впечатление, что Украине и ООН удалось «уломать» Россию открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей из «Азовстали». Между тем гумкоридоры там российская сторона открывает регулярно», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России ранее сообщили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 военные откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода.

Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

Боевики на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты.