С завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволили 50 мирных граждан, среди них 11 детей

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По инициативе руководства России с завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволены 50 мирных граждан, среди них 11 детей, сообщил российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Гуманитарная операция продолжится 7 мая.
С завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволили 50 мирных граждан, среди них 11 детей
  • AP

«Проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате «Азовсталь» гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединённых Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения», — сообщило ведомство.

Как ранее заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия регулярно самостоятельно открывает гумкоридоры с «Азовстали» в Мариуполе и без призывов Киева и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Боевики на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты.

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