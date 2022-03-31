И. о. мэра Бердянска — о беженцах из Мариуполя и ситуации в городе
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На побережье Азовского моря, в городе Бердянске Запорожской области, на территории детского оздоровительного лагеря теперь живут сотни беженцев из Мариуполя. Раньше этим людям приходилось неделями жить в сырых подвалах, укрываясь от постоянных бомбёжек и обстрелов украинских военных, рассказал в интервью корреспонденту RT исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко. Он приехал к беженцам, чтобы раздать гуманитарную помощь и просто поддержать.

— Александр Фёдорович, что за гуманитарную помощь вы привезли? 

— Жители Бердянска откликнулись на горе жителей Мариуполя, которые были вынуждены покинуть город. Здесь в коробках продукты питания, тёплые вещи, обогреватели. Ведь люди живут в летних домиках, а весна достаточно прохладная. Сейчас более семи тысяч мариупольцев находятся в Бердянске. Большинство размещены в частном секторе — у многих в городе знакомые, родственники. 

— Какое настроение у мариупольцев? 

— Могу сказать, что мариупольцы понимают, кто их защищает, кто нападает, — они это пережили на себе. Им не надо объяснять, кто на стороне света и правды, а кто их враг. Их не надо убеждать, они уже убеждены: то, что случилось в Мариуполе, порождено зверствами и провокациями украинских националистов. 

— Я правильно понимаю, что жители города очень напуганы и даже гуманитарную помощь боятся брать? 

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— Да, именно так. Люди очень напуганы. Они попросили, чтобы журналист не снимал их, когда они будут приходить за коробками с гуманитарной помощью. Всё, что попадёт в социальные сети — все видео, фотографии, — тщательно отслеживается на украинской стороне. Они (украинские силовики. — RT) начинают искать родственников, пытаются через них надавить на тех, кто здесь живёт, угрожают им самим. Люди и за свою жизнь боятся, и за жизнь родственников, которые остались на Украине.  Это касается и беженцев, и тех, кто живёт в Бердянске. Местные ура-патриоты, назовём их агрессивным меньшинством, которые на митинги выходили, они же и гумпомощь раздавать мешали. 

— В магазинах города продуктов не хватает? 

— Да, в магазинах остатки продуктов, которые были завезены ещё при украинской власти. Снабжение ещё не восстановлено. Пока продукты есть на рынке, где торговали овощами. Традиционно их привозили из Херсона и Николаевской области. Есть картошка, капуста появилась, из сёл привозят свинину. 

— Удалось ли наладить взаимодействие с бывшими сотрудниками правоохранительных органов? 

— Пока нет. Пока на улицах работает Росгвардия, потом будем формировать народные дружины из числа добровольцев и помогать поддерживать порядок и законность. Но бердянцы — народ спокойный и сознательный. У нас в городе случаев мародёрства и взлома магазинов не было. 

— Мы были в Мелитополе. Там говорят, что после вступления нового и. о. мэра в должность началась своего рода блокада: отключены национальные реестры, банки, по приказу из Киева из банков вывезена наличность. Как с этим в Бердянске? 

— Видимо, Украина поступает везде одинаково. У нас то же самое: заблокированы реестры, банки тормозят.

  • И.О. мэра Бердянска Александр Сауленко
  • RT

Планируем выдачу социальных пособий и пенсий рублях. Поскольку списков нет, мы планируем создать пункты, куда люди смогут приходить с удостоверениями, подтверждающими их право на получение денег, и выдавать по десять тысяч рублями, чтобы они могли что-то купить. 

— Компенсации будете выдавать в рублях? Город полностью перейдёт на российскую валюту? 

— Сейчас все цены в гривнах. Когда будем выдавать в рублях, в хождении будут обе валюты, ценники тоже предполагаем в двух валютах. Примерный курс одна гривна — два с половиной рубля. Со временем можем перейти на рубль, то есть будем идти по сценарию ДНР. 

— Сложно было решиться вступить в должность главы города в такой непростой момент? 

— Я долгое время работал в Донбассе. У меня 18 лет подземного стажа, так что я не понаслышке знаю, что такое героический труд шахтёра.

Неслучайно именно Донбасс не побоялся и первый поднялся на Украине против бандеровцев и фашизма, встал на защиту русского языка и свободы.

Что до меня, то да, шахтёрская закалка, наверное, помогла преодолеть психологический барьер. Из Донбасса уехал около девяти лет назад и всё время живу здесь. 

— Какие главные задачи вы сейчас ставите перед собой как глава города? 

— Главное сейчас — построить коммуникацию с российскими военными, с предпринимателями из России, выстроить разрушенные логистические связи для обеспечения жителей города продовольствием, лекарствами, бензином. Достигнута договорённость с местными предпринимателями, чтобы пожарная служба, скорая помощь могли заправляться бесплатно, могли выезжать к людям, на аварии. 