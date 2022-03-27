И. о. мэра Мелитополя — о возвращении города к мирной жизни

RT поговорил с исполняющим обязанности мэра Мелитополя депутатом от партии «Оппозиционный блок» Галиной Данильченко. Против неё украинские власти возбудили уголовное дело о госизмене. Чиновница рассказала, как в городе налаживается мирная жизнь, в каком состоянии находится социальная и промышленная инфраструктура, а также как она планирует улучшать быт местных граждан в ближайшем будущем.

— Галина Викторовна, как вам в должности «народного мэра»?



— Я исполняю обязанности мэра города Мелитополя очень недавно — с 11 марта. Мне полномочия передал предыдущий мэр.

Он отказался продолжать работать, назначив меня исполняющей обязанности мэра. Распоряжение есть, подпись есть, всё легитимно и законно.

— В каком состоянии сейчас город?



— Мелитополь не пострадал от разрушений, я приняла его в нормальном состоянии.

Первым делом мы постарались сохранить работу ЖКХ, чтобы люди не остались без воды, света и газа. В городе с перерывами подавали воду — только один раз. Отключали электроэнергию, что приводило к мародёрству. Только после того, как в городе появились российские войска и взяли Мелитополь под свой контроль, мы всё включили и запустили. Сейчас всё работает.

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— Вы говорили, что некоторые районы, такие как Авиагородок, ещё подвергаются обстрелам.



— Да, некоторые районы. Но российские системы ПВО сбивают ракеты ВСУ. Иногда осколки — а они бывают довольно большие — падают на жилые дома и административные здания, объекты инфраструктуры — водопровод, электроснабжение.



— На входе в здание, где вы работаете, мы встретили женщину — она жалуется, что пенсию получить не может.



— В городе дефицит наличности, это правда. Дело в том, что центральные банки расположены в Киеве и Запорожье.

По команде из Киева местные банкиры вывезли из Мелитополя всю денежную наличность. Из-за этого страдают бюджетники и пенсионеры, потому что они не могут обналичить деньги и купить самое необходимое.

С российской стороны специальная межведомственная комиссия приняла решение оказать поддержку населению Мелитополя и организует сейчас выдачу наличных денег.



— Что-то ещё делается в этом направлении?



— Это первая акция и пока единовременная, но я думаю, что работа будет продолжаться. У нас сейчас идёт активно гуманитарная помощь от России. Уже два конвоя приняли, сейчас ожидаем третий.

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Это товары первой необходимости: продукты, детское питание, медикаменты. До этого мы раздавали её по городу из машин, а сейчас мы будем делать адресные доставки людям, которые не могут сами прийти за этой помощью, — инвалидам, пенсионерам, тем, кому сложно передвигаться.

— С какими просьбами в администрацию города обращаются жители города ?



— Чаще всего в администрацию приходят жители города, которым необходимо восстановить разрушенные дома. Мы оказываем таким людям помощь стройматериалами и восстановительными бригадами. На днях закончили восстановление разрушенной в ходе боёв городской телевышки.



— В Мелитополе теперь показывают российские каналы?



— Да, восстановили телерадиовещание, в том числе и российских телеканалов. Многие рады, здесь скучали по русскому языку. Восемь каналов запустили или уже даже больше.



— Как поменялось отношение людей к ситуации в городе за последний месяц?



— Боялись сначала русских военных. А сейчас видят, что военные доброжелательные. Помогают гуманитарную раздавать, ситуацию стабилизируют.

Я наблюдала картину, когда люди подходили сами к российским военным, которые патрулируют город и общаются очень доброжелательно.

Была небольшая группа маргиналов, они бегали с флагами и оскорбляли людей, которые приходили за гуманитарной, а потом сами же становились за ней. Но сейчас такие уже почти перестали выходить.

Думаю, что им просто перестали платить из Киева или Запорожья.

— Улицы города сейчас патрулируют только бойцы Росгвардии?

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— Нет. Мы создали подразделения Народной милиции. Назначен её руководитель, и сейчас призываем бывших украинских полицейских выходить на работу в подразделения Народной милиции. Есть те бывшие полицейские, которые уже формируют патрульные службы, уголовный розыск.

— Как жители города реагируют на перемены?

— Люди надеются, что мы будем жить лучше с приходом в Мелитополь России. Надеются на помощь России.

У нас хорошая память. Мы помним, как жили, когда были в одном братском союзе — белорусы , украинцы, россияне. Мы все связаны между собой. Мелитополь в Россию поставлял 80% промышленной продукции.

— Какие сейчас предприятия работают в Мелитополе?

— Промышленность, к сожалению, сейчас остановилась по одной простой причине: нет рынков сбыта. Предприятия города производили запчасти для сельскохозяйственной и автомобильной техники —

порядка тысячи наименований.

Я 15 лет руководила Мелитопольским заводом подшипников скольжения. Мы производили вкладыши на коленный вал для двигателей внутреннего сгорания — начиная с легковушек и заканчивая КамАЗами и белорусскими тракторами.

Но, к сожалению, с 2014 года мы лишились возможности работать — нас стали обвинять в том, что мы сотрудничаем с Россией, и в итоге все контакты были разорваны.

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Сейчас при администрации города работает межведомственная комиссия, которая прорабатывает схемы возобновления сотрудничества с предприятиями России и Белоруссии, ДНР и ЛНР.



— Получается, что сейчас промышленность Мелитополя находится в блокаде?

— Совершенно верно. Они рассчитывают, что сейчас люди начнут возмущаться, но мы найдём выход из этой ситуации. Нас этим пугать не нужно.

Мы сделаем временные документы для регистрации детей, будем записывать в журнал, будем собирать документы — сделаем сейчас временную систему регистрации, которая потом будет интегрирована в новую систему, которая будет на этой территории.

Дети рождаются, и роддом работает. Жизнь продолжается, и остановить её нельзя.