«Увидели её в репортаже»: RT помог семье из Норильска вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя

Журналисты RT помогли семье из Норильска забрать из Мариуполя их 87-летнюю родственницу. Нелли Ивановна Зенина стала одной из героинь репортажа о мирных жителях Мариуполя. Видео увидели её родные и попросили помочь им вывезти пенсионерку в Россию. 30 марта Нелли Ивановна встретилась с внуком Иваном и дочерью Натальей в Ростове-на-Дону. В ближайшие дни семья вернётся в Норильск, где бабушка проработала 30 лет. Теперь она сможет жить там вместе с родными.

Нелли Ивановна Зенина — пенсионерка из Мариуполя, ей 87 лет. Когда-то женщина жила и трудилась в Норильске. Там она завела семью, окончила горный техникум, устроилась на горно-металлургический комбинат, где проработала 30 лет. Выйдя на пенсию в 1988 году, Нелли Ивановна решила вернуться на свою малую родину, в Мариуполь.

Когда в городе начались обстрелы, женщина была совсем одна — её супруг умер в ноябре, за несколько месяцев до обострения ситуации на Украине.

23 марта Нелли Ивановна попала в репортаж RT о мирных жителях Мариуполя, получающих гуманитарную помощь от ДНР. Женщина рассказала, что ей очень страшно и холодно, что ей никто не может помочь и что приходится просить у людей еду, чтобы выжить.

В том репортаже пенсионерка говорила, что несколько недель пряталась от бомбёжек в подвале, а когда стрелять стали меньше, вернулась домой. «Ночью в квартире было очень холодно. Ведь отопления нет, окна в комнате и на кухне выбиты взрывной волной», — рассказывала Нелли Ивановна.

Пенсионерка из Мариуполя в репортаже RT о мирных жителях

Этот репортаж увидели родственники пенсионерки из России — её 22-летний внук Иван нашёл ролик в соцсетях. Он со своей матерью Натальей, дочерью Нелли Ивановны, живёт в Норильске. С бабушкой они не могли связаться с марта и не знали, где она, жива ли. Молодой человек решил любыми способами забрать Нелли Ивановну из Мариуполя.

«Чувства, когда посмотрел видео, были непередаваемые, — вспоминает Иван. — У меня в живых осталась только одна бабушка, и она прожила очень тяжёлую жизнь. Я посмотрел, как она была одета, как она ходила, как она рассказывает, что ей приходилось просить кушать, это было очень тяжело. Первой моей мыслью было как-то поехать самому в Мариуполь, чтобы бабушку забрать».

«Родителям я говорить об этом не хотел, что собираюсь уезжать, начал сам звонить, узнавать. Позвонил на горячую линию Народной милиции ДНР, мне популярно объяснили, что максимум, куда я смогу доехать, — это до Донецка, а дальше там блокпост», — добавляет он.

Поиски бабушки

Когда стало ясно, что забрать бабушку самостоятельно не получится, Иван связался с журналистами RT, снимавшими тот репортаж. Он объяснил, что женщина на видео — его бабушка, и попросил помочь ему забрать Нелли Ивановну в Россию. Внук пенсионерки передал RT адрес и личные данные своей бабушки, хотя понимал, что под обстрелами вновь найти женщину будет непросто.

«Мой сын очень эмоционально отреагировал на тот репортаж, сразу начал звонить журналистам, передал им все данные, и они пообещали забрать маму, когда снова поедут в Мариуполь. Всё это закрутилось даже без моего участия и решилось в какие-то считаные дни, я сама до сих пор не могу до конца осознать происходящее», — радуется Наталья.

На следующий день корреспонденты RT прибыли по адресу Нелли Ивановны в Мариуполе, но дома её не оказалось. Соседка предположила, что пенсионерка ушла в поликлинику — в тот день она почувствовала себя плохо. Бабушку нашли недалеко от больницы, объяснили, что её ищут родственники, что ей помогут уехать из города.

Нелли Ивановна впервые за месяц говорит с родными по телефону

RT

Нелли Ивановну доставили в Донецк, где её временно поселили у знакомого Ивана. Там женщине удалось в первый раз за месяц связаться с дочерью и внуком по видеосвязи. Нелли Ивановна плакала от счастья, говорила, что знала: семья её найдёт. Дочь пенсионерки Наталья Середа рассказывает о том звонке со слезами в голосе.

«У нас всё то время, что шёл конфликт, вообще не было связи с бабушкой. Мы смогли впервые с ней поговорить по телефону, только когда журналисты её вывезли в ДНР. И то она была такая «плавающая», еле-еле могла говорить. Понимаете, человеку пришлось такое пережить, у неё состояние шоковое, ей тяжело разговаривать», — рассказала Наталья.

«Осталась там совсем одна»

Дочь Нелли Ивановны рассказала RT, что в последний раз видела её в ноябре прошлого года. Женщина призналась, что следующие несколько месяцев стали очень тяжёлыми для её матери.

«В последний раз я ездила в Мариуполь в начале ноября. 8-го числа мы оттуда уехали, а 14 ноября умер мой отчим, с которым мама прожила почти сорок лет. Было тяжело. А потом мама ещё очень сильно заболела коронавирусом, ситуация была очень сложная», — рассказывает Наталья.

Нелли Ивановна Зенина. Фото из личного архива

RT

По её словам, после смерти супруга родственники Нелли Ивановны думали забрать бабушку в Россию, переживали, что пожилая женщина осталась одна. Семья планировала приехать к ней в апреле, чтобы помочь решить вопросы с документами и увезти женщину в Норильск. Но всё сложилось иначе.

«Конечно, человеку в таком возрасте тяжеловато было бы переезжать в Норильск, мы это понимали. Но мама говорила нам, что тоже хотела бы этого, да и другого варианта у нас, получается, не было, она ведь там осталась совсем одна. В любом случае исполнить те планы мы так и не успели, а теперь всё сложилось так, как сложилось», — констатирует дочь пенсионерки.

Долгожданная встреча

Власти Норильска тоже помогли семье, когда узнали о ситуации, в которой оказалась Нелли Ивановна. Наталье и её сыну купили билеты до Ростова, помогли быстро оформить приглашение для въезда пенсионерки в Норильск(это закрытый город), но когда в администрации узнали, что Нелли Ивановна 30 лет проработала на местном горном предприятии, то сразу выдали семье необходимые документы.

«Моя мама работала на Норильском горно-металлургическом комбинате, она инженер-механик. В те времена это была достаточно модная профессия, мама занималась разработками в сфере технологий, которые использовались потом горняками. Это всё были великие люди, замечательные», — рассказывает Наталья.

RT

30 марта семья воссоединилась, сейчас Нелли Ивановна находится с родственниками в Ростове-на-Дону — они решили остаться там на несколько дней, чтобы бабушка могла немного отдохнуть и прийти в себя. А пока ей купили новую тёплую одежду и другие необходимые вещи.

Иван выразил журналистам благодарность за помощь в спасении своей бабушки и признался RT, что уже давно мечтал её увидеть. Он объяснил, что не имел возможности навестить Нелли Ивановну в Мариуполе уже больше семи лет.

«В последний раз я виделся с бабушкой в 2015 году. После этого мне нельзя было попасть на Украину: у меня призывной возраст, меня бы туда просто не пустили из-за обстановки в стране. Больше семи лет не видел бабушку, общались только по видеосвязи. Поэтому, конечно, я очень рад, что нам помогли, и теперь она будет с нами», — говорит молодой человек.