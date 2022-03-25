Запасов воды в Горловке осталось на три недели

Один из крупнейших промышленных городов ДНР, Горловка, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Из-за повреждённой насосной станции питьевой воды в водохранилище города осталось на три недели. Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько. Он встретил корреспондентов RT, держа в руках трофейный флаг 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ — украинских военных, оставивших свои позиции после двухнедельных боев с Народной милицией ДНР и ВС России.

«Мне его подарили бойцы Народной милиции ДНР, освободившие две недели назад посёлок Верхнеталецкое. Объединённым силам России и нашей республики потребовалось две недели, чтобы выбить из этого посёлка украинских военных. Они восемь лет превращали этот небольшой населённый пункт в хорошо укреплённый рубеж с бетонными дотами и ходами сообщений. Но устоять перед нашими военными им не удалось», — рассказал Иван Приходько.

© Фото из личного архива

Следующим населённым пунктом, который планируется освободить, по словам мэра Горловки, станет село Новогородище, которое оккупационные украинские власти назвали Нью-Йорком. Приходько надеется, что скоро флаг ДНР будет поднят над администрацией посёлка. Однако сейчас проблемы есть и в самой Горловке.

Население города страдает от ежедневных обстрелов. Кроме того, Горловке грозит гуманитарная катастрофа: запасов воды в местных водохранилищах осталось на три недели при ежедневном расходе воды не более четырёх часов в сутки, рассказал Приходько RT.

По словам чиновника, в начале активных боевых действий в 20-х числах февраля оказалась повреждена насосная станция, расположенная в посёлке шахты 6—7. Также артиллерией была разбита высоковольтная сеть, питающая насосную станцию электричеством. В результате подача воды из реки Северный Донец оказалась невозможной.

© Фото из личного архива

«Очень надеюсь, что за следующие три недели нашей армии удастся взять под контроль территорию, где расположены повреждённые линии электропередачи, и наладить поставку воды в город», — сказал Приходько.

Говоря об обстрелах, мэр Горловки рассказал, что 6 марта в 21:00 над центром города силами ПВО республики была сбита ракета «Точка-У». Однако одна из кассет упала на улице и частично разрушила дом 61-летнего местного жителя Руслана.

Житель Горловки Руслан.

© Фото из личного архива

Пострадавший рассказал RT, что прожил в своём маленьком кирпичном доме, куда угодила мина, 17 лет. До последнего времени Руслан работал плотником в системе ЖКХ. Он очень надеется, что с помощью городской администрации Горловки ему в ближайшее время удастся восстановить свой дом — вставить окна, починить кровлю и двери.

За месяц проведения военной специальной операции, по словам Приходько, в Горловке пострадал не только дом Руслана. Частично разрушено 338 частных домов, повреждены 110 многоквартирных домов и 23 административных здания, среди которых детские сады, дома творчества и школы.

Кроме того, погибли 11 мирных жителей, 59 человек получили ранения. Из 210 тыс. жителей Горловки 110 тыс. были эвакуированы на территорию России. Часть из них находятся в пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области и соседних регионах. Многие уехали к своим родственникам в разные города РФ.

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Ежедневно обстрелам подвергаются окраины Горловки, посёлки шахты 6—7, Зайцево, шахт им. Гагарина и Никитовский район города. По словам чиновника, позиции украинской армии расположены в сотне метров от домов мирных жителей.

Мэр Горловки верит в скорую победу Вооружённых сил ДНР и России и освобождение территории республики от украинских военных. На днях Приходько в своём Telegram-канале предложил коллеге — мэру украинского города Краматорска, который находится в Донецкой области, Александру Гончаренко — не дожидаться прихода войск ДНР, а просто бежать из города.

«Я переживаю за этот город. Я родом оттуда и хочу прийти в Краматорск, свободный от нынешних властей», — поделился Приходько.