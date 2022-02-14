«Вопрос исключительно важный»: Госдума рассмотрит два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Госдума в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства. По словам Володина, это «исключительно важный и ответственный» вопрос на фоне угроз и риска для жизни россиян, проживающих в этих республиках.

В Госдуму внесли проект постановления о консультациях с МИД России по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Провести консультации с Министерством иностранных дел Российской Федерации по проекту обращения Государственной думы Федерального собрания РФ к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики и обсуждение указанного проекта обращения», — говорится в документе.

К проекту прилагается текст обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР, составленный группой депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В обращении депутаты отметили, что считают признание республик «обоснованным и морально оправданным».

«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и от реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами устава ООН», — говорится в документе.

Инициаторами проекта стали депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» — первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артём Туров.

Как пояснил Водолацкий в беседе с RT, вопрос об адресованном парламенту предложении КПРФ о признании ДНР и ЛНР и направлении этого решения в адрес президента рассматривался 14 февраля на заседании комитета. Он уточнил, что внесённый КПРФ проект, согласно действующей процедуре, в случае поддержки Госдумой должен быть отправлен в администрацию президента, оттуда — в главное правовое управление, а затем — в МИД на заключение. После согласования МИД документ отправляется по той же цепочке обратно.

В свою очередь, представители «Единой России» предложили ускорить процесс и направить постановление сразу в МИД, как во внешнеполитический блок, «отвечающий сегодня за процессы, которые происходят вокруг Донбасса, за работу Минских соглашений и за работу нормандского формата».

«Наше предложение вызвано тем, что на сегодняшний день ситуация, которая складывается вокруг непризнанных республик, может выйти из-под контроля. Потому что огромное количество оружия сегодня странами НАТО и США направлено ВСУ Украины. Естественно, это оружие должно где-то взорваться и выстрелить. Потому что те, кто его поставляет, обязательно заставят Украину его применить. На примере тех обстрелов, которые сегодня происходят, мы видим, что обстановка нагнетается. Там проживает огромное количество наших соотечественников, граждан России», — заметил Водолацкий.

Депутат отметил, что Госдума выступает за то, чтобы вопрос по ДНР И ЛНР был решён в максимально короткие сроки.

«Не могут люди восемь лет находится в подвешенном и стрессовом состоянии. Уже выросло поколение, которое живёт под свист пуль и разрывы снарядов. Поэтому мы должны своих соотечественников спасать», — заключил он.

РИА Новости

© Сергей Аверин

В свою очередь, сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в разговоре с RT заявила, что на фоне эскалации украинского кризиса признание ДНР и ЛНР со стороны России имеет геополитическую значимость.

«Неисполнение Украиной принятых на себя в 2015 году Минских соглашений создаёт правовую обоснованность и согласованность с нормами международного права рассмотрения ГД поданных в установленном порядке вариантов по проекту обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР», — сказала она.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен 15 февраля на основе рейтингового голосования. Он подтвердил, что на рассмотрении нижней палаты находятся два проекта постановления об обращении к главе государства.

Разница в них заключается в том, что первый незамедлительно после принятия направляется президенту, а второй сперва направляется в МИД и другие правительственные структуры, «после чего можно будет вернуться к его рассмотрению».

«Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряжённость, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать минские договорённости. Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», — подтвердил Володин.

Ситуация в Донбассе

В понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) подготовил план вторжения в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Генштаб ВС Украины уже подготовил план вторжения на территории республик, он скоро будет утверждён на Совбезе Украины», — сказал он.

По словам Басурина, Украина стягивает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает готовить и отправлять диверсионные группы, которые должны работать в городской черте.

«В принципе, Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — отметил он.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов, в свою очередь, заметил, что страны Запада провоцируют Украину на использование силового сценария для установления контроля над Донбассом и Крымом. По его словам, Запад делает из Украины враждебное России государство, создавая на её территории плацдарм для войск НАТО.

Директор Ситуационно-кризисного центра МИД Юрий Горлач сообщил, что Россия не исключает возможность провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада.