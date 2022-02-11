Володин: Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Государственной думы 14 февраля обсудит вопрос о том, рассматривать ли на заседании палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения отзыва.

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