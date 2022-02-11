Володин: Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения о признании ДНР и ЛНР
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля», — сообщил он.
Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда всё будет в порядке.