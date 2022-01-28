Лавров прокомментировал возможность признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР

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Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда всё будет в порядке.
Лавров прокомментировал возможность признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР
  • AP

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твёрдой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договорённости. Тогда всё будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом безопасности ООН», — сказал Лавров в интервью четырём российским радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму соответствующий проект постановления.

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