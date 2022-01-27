Комитет Госдумы обсудит проект обращения о признании ЛНР и ДНР в начале февраля

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета Леонида Калашникова.

Он рассказал, что комитет предложил всем фракциям высказать своё мнение по данной инициативе, чтобы можно было дальше принять заключение комитета. Также Калашников заявил, что управление правовой помощи должно дать своё заключение.

«После этого мы обсудим на заседании комитета и вынесем на Совет Думы. Это будет в начале февраля», — сказал Калашников.

Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

В свою очередь, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории ЛНР и ДНР.