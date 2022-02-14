В Госдуму внесли проект постановления о консультациях с МИД России по признанию ДНР и ЛНР

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Проект постановления о консультациях с МИД России по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик внесли в Госдуму.
В Госдуму внесли проект постановления о консультациях с МИД России по признанию ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Провести консультации с Министерством иностранных дел Российской Федерации по проекту обращения Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации «К президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики» и обсуждение указанного проекта обращения», — говорится в документе.

Постановление и проект обращения направят в МИД России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Государственной думы 14 февраля обсудит вопрос, рассматривать ли на заседании палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения отзыва.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

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