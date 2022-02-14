Депутат Водолацкий объяснил важность проекта о консультациях с МИД по вопросу ДНР и ЛНР

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT ситуацию с проектом постановления о консультациях с МИД России по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассматривался вопрос о предложении КПРФ к парламенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и направлении этого решения в адрес президента России», — рассказал депутат.

Водолацкий также отметил, что для ускорения процесса представители фракции «Единая Россия» в комитете внесли предложение направить данные постановления сразу в Министерство иностранных дел.

Как добавил парламентарий, предложение вызвано тем, что на сегодняшний день ситуация, которая складывается вокруг республик, может «выйти из-под контроля».

«На примере тех обстрелов, которые сегодня происходят, мы видим, что обстановка нагнетается. Там проживает огромное количество наших соотечественников, граждан России. По нашему заявлению и по тому постановлению, которое сегодня мы внесли, видно, что Госдума, независимо от партийной принадлежности, сегодня за то, чтобы вопрос по Донбассу (по ДНР и ЛНР) был решён в максимально короткие сроки», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что уже выросло поколение, которое «живёт под свист пуль и разрывы снарядов».

«Поэтому мы должны своих граждан, своих соотечественников спасать», — заключил Водолацкий.

Ранее стало известно, что проект постановления о консультациях с МИД России по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик внесли в Госдуму.

Постановление и проект обращения направят в МИД России.