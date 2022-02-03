Под грифом «секретно»: казахстанского криминального авторитета Дикого Армана подозревают в попытке захвата власти

Как стало известно RT, задержанный 7 января в Казахстане известный криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Дикий Арман) проходит по одному уголовному делу о попытке насильственного захвата власти в стране вместе с бывшими руководителями Комитета национальной безопасности. Кроме того, авторитету вменяют организацию массовых беспорядков, незаконный оборот оружия и похищения. Сам Джумагельдиев уверяет, что во время массовых протестов в стране он пытался успокоить ситуацию. Вместе с тем расследование в отношении предполагаемых организаторов протеста засекречено.

В Казахстане не утихают страсти вокруг криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикий Арман), задержанного 7 января в Алма-Ате по подозрению в причастности к организации массовых беспорядков в стране.

В среду, 2 февраля, он снова попал в заголовки новостей — адвокаты заявили, что Арман исчез из СИЗО МВД. Впрочем, через несколько часов Джумагельдиев нашёлся — выяснилось, что его перевели в СИЗО ГКНБ, не уведомив об этом защитников.

«Он находится в изоляторе КНБ. Его непонятно за что водворили в камеру карцерного типа», — рассказал RT адвокат Талгат Есимов. По его словам, Джумагельдиев сейчас отказывается от сотрудничества со следствием и никаких показаний давать не собирается.

Между тем, как выяснил RT, Дикий Арман подозревается не только в организации массовых беспорядков, но и в попытке насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя.

Представители межведомственной следственной оперативной группы, которая занимается расследованием январских событий в стране, считают, что Джумагельдиев мог быть связан с экс-руководителями КНБ, в частности с находящимся под арестом, бывшим замглавы ведомства Даулетом Ергожиным.

Так, в ответе следователя на ходатайство адвоката Игоря Яворского о его допуске к защите Джумагельдиева (есть в распоряжении RT) говорится, что «СД КНБ РК расследуется настоящее уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.179 ч.3 УК РК в отношении Ергожина Д.Е. и других, материалам которого присвоен соответствующий гриф секретности».

«В постановлении указано, что по этому делу проходят бывший замглавы КНБ Казахстан Ергожин и другие лица. Я так понимаю, что Ергожина тоже обвиняют в организации всех этих незаконных митингов.

Хотя я не понимаю, причём тут вообще КНБ и Джумагельдиев. Во всяком случае то, что мы видели в интернете касательно Джумагельдиева говорит не о его вине, а скорее об обратном», — заявил Яворский RT.

AP

© Vasily Krestyaninov, File

Даулет Ергожин с ноября 2016 года был заместителем главы КНБ Казахстана. 9 января 2022 года его сняли с должности, а 13 января — задержали.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Масимова К.К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий. По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К.Масимова, задержаны бывшие заместитель Председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» А.Садыкулов и заместитель Председателя КНБ Д.Ергожин», — говорилось в официальном сообщении ведомства.

«Вменяется несколько статей»

Адвокат Талгат Есимов связь Дикого Армана с руководством КНБ опровергает. По его словам, Джумагельдиев никогда не был знаком с руководителями ведомства. Он отмечает, что изначально Арману вменялись несколько статей УК Казахстана — организация массовых беспорядков, перевозка и хранение оружия и похищение людей.

Обвинений по ч.3 ст. 179 УК РК (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции, либо насильственное изменение конституционного строя) не было.

«Как мы понимаем, в Следственном департаменте МВД есть своё расследование, а у межведомственной следственной оперативной группы — своё. И достоверной полной информации о том, что ему вменяется, в чём он обвиняется у нас до сих пор нет. В устной форме нам говорили в частности об организации массовых беспорядков. А в постановлении, где упоминается Ергожин, указывается уже совсем другая - п.3 ст.179 УК РК, но никаких деталей на этот счёт пока нет», — говорит адвокат Яворский.

«Патриот своей страны»

Талгат Есимов уверяет, что Джумагельдиев не выступал против действующей власти.

AP

© Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

«При личной встрече, он мне сказал, что он патриот своей страны, и поддерживает курс нынешнего президента Токаева. Когда были беспорядки, он всеми силами, как гражданин, пытался наоборот успокоить толпу, пытался защитить здания. Это всё есть на видео в его инстаграме, как он выступал на площади, призвал успокоиться граждан».

По словам Есимова, его подзащитный также ему рассказал, что вместе со своими соратниками он даже спас сотрудника полиции от толпы Алма-Ате, отбирал оружие у мародёров и пытался передать органам следствия.

«СМИ и другие люди, которые делают из Армана крупного криминального авторитета на уровне СНГ, хотя я с этими категорически не согласен, пишут, что он как будто бы влиял на политическую обстановку. Он никак не влиял на политическую обстановку. С его слов, когда все события начались, его попросили тем влиянием, которое он имеет путём социальных сетей, остановить буйствующую толпу. И попросил его один из руководителей департаментов КНБ. Потому что в Алма-Ате сотрудников полиции на тот момент не осталось, военные только позже вмешались в регулирование беспорядков и мародёров», — подчеркнул Есимов.

«Был завербован спецслужбами»

Казахский политолог Айнур Курманов уверен, что Арман Джумагельдиев был активным участником январских протестов, что, по его словам, обусловлено его давним сотрудничеством с прежними властями страны и спецслужбами.

Instagram

© arman.zhumageldiev

«Сам Арман Дикий не является самостоятельной фигурой на политической арене. Ранее он входил в круг лиц, которые непосредственно поддерживали Нурсултана Назарбаева. Не только по моему мнению, а по мнению многих экспертов, Арман Дикий был завербован КНБ, был, так сказать, в тесном контакте со спецслужбами страны. Я думаю, это произошло еще в начале 2000-х. Тогда он участвовал в погромах оппозиционных мероприятий», — заявил RT политолог Айнур Курманов.

По словам эксперта, Арман пытался участвовать не только в криминальной, но и в политической деятельности.

«Он пытался сформировать пантюркистские движения в Казахстане, которые пользовались покровительством некоторых казахских чиновников. На крупнейших рынках в Алма-Ате трудились сотни тысяч людей, и среди них как раз много криминальной молодёжи. Они были организованы в соответствующие бригады — их как раз курировал в том числе и Джумагельдиев. Они специально мобилизовали этих молодых людей для того, чтобы в ходе беспорядков направлять их в центр города. Есть множество свидетельств, что криминальные группы организованно участвовали в погромах и мародёрстве конкретных торговых центров, конкретных магазинов. Их специально направляли, то есть они не всё подряд громили, а конкретные объекты, принадлежащие конкретным олигархам. Их действия были скоординированы, видимо заранее был составлен план и была руководящая рука, которая их направляла. Помимо этих банд были еще и вооружённые группировки — ещё более серьезные. По сути, произошла спайка криминального мира и КНБ. И Арман Дикий здесь просто инструмент, ни в коем случае не главный организатор всех этих событий. Он выполнял приказ, как завербованный агент КНБ. Его использовали в этих целях. Причём сам он на видео якобы пытался успокоить, толпу, но на самом деле нет — он так или иначе принимал участие в этом заговоре, организованном генералами КНБ. Думаю, что Арман скорее всего сядет. Более того, я переживаю за то, как бы его ни ликвидировали ещё до суда или после, ведь он многое знает изнутри. Надеюсь, на волне внимания СМИ до этого дойдёт».