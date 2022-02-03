Почти 100 дел о превышении власти в ходе беспорядков в январе расследуется в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в январских массовых беспорядках, сообщило Министерство иностранных дел республики.

Отмечается, что в министерство поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch, содержащее информацию о чрезмерном применении силы правоохранителями во время беспорядков в январе.

«Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следствие проверяет всю поступающую информацию о фактах нарушений.

«По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее парламент Казахстана принял поправки, в соответствии с которыми отменяется необходимость согласования политики страны с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.