Почти 100 дел о превышении власти в ходе беспорядков в январе расследуется в Казахстане
- AP
Отмечается, что в министерство поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch, содержащее информацию о чрезмерном применении силы правоохранителями во время беспорядков в январе.
«Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что следствие проверяет всю поступающую информацию о фактах нарушений.
«По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел», — говорится в комментарии ведомства.
Ранее парламент Казахстана принял поправки, в соответствии с которыми отменяется необходимость согласования политики страны с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.