Парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с Назарбаевым

Парламент Казахстана принял поправки, в соответствии с которыми отменяется необходимость согласования политики страны с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Депутаты нижней палаты парламента (мажилис) поддержали поправки в законодательство, которые внёс сенат, передаёт ТАСС.

Одной из инициатив стала отмена необходимости согласования с Назарбаевым основные направления внешней и внутренней политики Казахстана.

Ранее депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.