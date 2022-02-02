Парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с Назарбаевым

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Парламент Казахстана принял поправки, в соответствии с которыми отменяется необходимость согласования политики страны с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Депутаты нижней палаты парламента (мажилис) поддержали поправки в законодательство, которые внёс сенат, передаёт ТАСС. 

Одной из инициатив стала отмена необходимости согласования с Назарбаевым основные направления внешней и внутренней политики Казахстана.

Ранее депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.

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