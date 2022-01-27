Парламент Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

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Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки об отмене пожизненного председательства экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты сената также предложили отменить необходимость согласования с экс-президентом республики основных направлений внешней и внутренней политики.

На прошлой неделе мажилис парламента одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавил Совбез страны.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай отметил, что первый президент Казахстана сам принял решение  передать пост председателя Совета безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

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