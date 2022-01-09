Пресс-секретарь: Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Токаеву

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Он ещё раз отметил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.

«Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — приводит РИА Новости слова Укибая.

По его словам, в СМИ и соцсетях распространялось много лживой информации относительно Назарбаева.

Он отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ и страну. Укибай добавил, что лидеры вновь «продемонстрировали монолитность государственной власти» в трудные дни.

Накануне Укибай заявил, что Назарбаев призвал жителей республики сплотиться вокруг Токаева.

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