Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал жителей республики сплотиться вокруг действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — приводит Sputnik Казахстан слова пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая.

По его словам, первый президент Казахстана находится в столице республики.

Укибай отметил, что Назарбаев провёл телефонные переговоры с главами дружественных государств.

Он добавил, что Назарбаев проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с действующим президентом Казахстана.

Накануне сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко созвонился с Назарбаевым, они обсудили положение дел в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.