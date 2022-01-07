БЕЛТА: Лукашенко и Назарбаев обсудили ситуацию в Казахстане

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они обсудили положение дел в Казахстане, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе белорусского главы государства.
БЕЛТА: Лукашенко и Назарбаев обсудили ситуацию в Казахстане
  • AP

«Ещё один телефонный разговор провёл сегодня вечером президент Беларуси — с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым... В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане», — говорится в сообщении.

7 января Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным и армянским премьером Николом Пашиняном пришли к согласию, что одной из задач миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения в республику бандформирований извне.

В российском Минобороны отмечали, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.

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