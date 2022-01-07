Путин, Лукашенко и Пашинян отметили недопустимость проникновения в Казахстан банд извне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным и армянским премьером Николом Пашиняном пришли к согласию, что одной из задач миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения в республику бандформирований извне.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Как стало известно ранее, белорусский лидер провёл телефонный разговор с президентом России и премьер-министром Армении.

В российском Минобороны отмечали, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.