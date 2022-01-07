Лукашенко провёл переговоры с Путиным и Пашиняном
Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- AP
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее в правительстве Армении сообщили, что Пашинян и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Казахстане.
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