«Наивный президент — большая беда для государства»: в РФ прокомментировали призыв Зеленского к Крыму «быть с Украиной»
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Член Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал обозначенные президентом Украины в новогоднем обращении к народу желания наивными.
«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент — это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России», — цитирует сенатора РИА Новости.
Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».
«Я знаю, что уже почти час как вы ждёте нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — заявил Зеленский.
По его словам, Луганск, Донецк и Крым сейчас во всех смыслах «живут в другом времени».
«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (там расположена резиденция президента Украины. — RT), что наступит мир, а сказать на Артёма в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», — сказал украинский президент.
Цеков отметил, что крымчане не ассоциируют себя с Украиной, поскольку у них есть историческая родина — Россия. По его словам, в Киеве это понимают, но продолжают спекулировать на подобных темах.
«Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», — заключил сенатор.
Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал Зеленского «сказочником».
«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он ещё пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает», — рассказал Черняк РИА Новости.
В схожем ключе высказался депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек.
«Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашёл, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные», — констатировал парламентарий.
Наряду с этим депутат отметил, что украинская власть на протяжении последних лет систематически даёт обещания, которые нельзя выполнить.
«При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать», — сказал Бальбек.
Отметим, что руководство Украины систематически обращается к теме принадлежности Крыма. В частности, Зеленский ранее называл «возвращение» полуострова в состав Украины одной из своих задач на посту президента. Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина посоветовала украинским властям совершить путешествие во времени и вернуться лет на семь назад, когда Украина была мирной и стабильной страной.
«Переводить время назад нужно не Крыму и Донбассу, а Киеву. И желательно не на час, а на семь лет, в те времена, когда Украина была мирной и стабильной страной, а 19-летних юношей не сажали в тюрьму за шапку-ушанку с пятиконечной звездой», — цитирует Панину РИА Новости.
Выступление Зеленского также прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
По его словам, новогоднее послание Зеленского украинцам было «красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей».
«В части Крыма он (Зеленский. — RT) предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв, что, как поётся в известной песне Аллы Пугачёвой, «жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь», — заключил Молохов в беседе с РИА Новости.