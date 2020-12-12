В Госдуме оценили предложение «отобрать» у России Крым силой

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего представителя Украины на переговорах по Донбассу Романа Бессмертного, который предложил решить вопрос «возвращения Крыма» путём «построения армии и планирования военных операций».

По словам парламентария, экс-дипломат забыл, что «оружие не является доводом в разговоре с Россией».

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда», — пояснил он.

Бальбек подчеркнул, что Крым нельзя взять «ни штурмом, ни идеологией», поэтому Бессмертному не стоит делать такие заявления ради самопиара.

Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный предложил провести военную операцию по захвату Крыма.

По его словам, сначала украинским властям необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен», а затем «решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.