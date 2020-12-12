Джабаров осудил слова украинского дипломата о возвращении Крыма силой
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- РИА Новости
«Мне кажется, что у него какое-то обострение... Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог», — сказал сенатор.
Он отметил, что, если у человека в здравом уме, каким Бессмертный себя считает, рождаются такие идеи, «это говорит о том, что там практически люди потеряли реальное восприятие мира».
«Это, конечно, полная глупость», — добавил Джабаров.
Политик отметил, что Крым является субъектом Российской Федерации, для того, чтобы «вернуть» его обратно, «Россия должна исчезнуть с политической карты мира», но, как заявил парламентарий, этого никогда не будет.
Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный предложил провести военную операцию по захвату Крыма.
По его словам, сначала украинским властям необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен», а затем «решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.